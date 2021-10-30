أنقرة (زمان التركية) – مٌنعت وسائل الإعلام المعارضة من تغطية احتفالات عيد تأسيس الجمهورية في تركيا بضريح مؤسس الجمهورية، مصطفى كمال أتاتورك.

وسائل الإعلام المعارضة وعلى رأسها “فوكس للأخبار”، أعلنوا أنه لم يتم دعوتهم لحضور احتفالات العيد الـ 99 لتأسيس الجمهورية.

انحصر التواجد الإعلامي في ضريح أتاتورك على وسائل الإعلام الموالية لحكومة حزب العدالة والتنمية فقط.

دوغان شانتورك من قناة فوكس للأخبار، قال في تدوينة على تويتر: “لم يسمح لنصف وسائل الإعلام، بما في ذلك فوكس للأخبار، بحضور احتفالات يوم الجمهورية في ضريح أتاتورك. هذه الممارسة، التي ليس لها سابقة في تاريخنا السياسي، والتي لم أواجهها خلال 35 عامًا من حياتي المهنية، ليست فقط انتهاكًا للدستور، ولكنها أيضًا خسوف للعقل”.

لكن الحفل الذي حضره الرئيس رجب طيب أردوغان، ورئيس البرلمان مصطفى شنتوب، ونائب الرئيس فؤاد أوكتاي، ورئيس حزب الحركة القومية دولت بهجلي، ووزراء وممثلون عن السلطة القضائية، شارك به من المعارضة رئيس حزب الشعب الجمهوري كمال كيليجدار أوغلو، وزعيمة حزب الخير ميرال أكشنار.