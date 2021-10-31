القاهرة (زمان التركية)ــ حطم اليوتيوبر الكويتي الشاب “أبو فلة” رقمًا قياسيًا في جمع تبرعات بحملة خيرية لصالح اللاجئين.

أبو فلة واسمه الحقيقي حسن سلمان، يبلغ من العمر 23 عامًا، نجح خلال 28 ساعة فقط في جمع مليون دولار، خلال بث مباشر عبر منصة يوتيوب لصالح اللاجئين السوريين.

مع دموع الفرح @AboFlah_1 💙

وصلنا 1000,000 دولار في 28 ساعة! كلمات الشّكر لا توفّيك حقك @AboFlah_1 شكراً من القلب ولجميع الداعمين 💙🙏#دفي_قلوبهم pic.twitter.com/Dw8ovq2ezK — Voices #WithRefugees (@VoicesWRefugees) October 30, 2021

شارك في الحملة التي أطلقها أبو فلة مساء الجمعة، أكثر من 31 ألف شخص، ووصل حجم التبرعات بحلول مساء السبت مليون و1020 دولار، ومن المقرر أن يستفيد منها 5027 عائلة سورية.

اشتهر أبو فلة من خلال تركيزه على ألعاب الفيديو ونشر مقاطع عبر قناته على اليوتيوب التي تحتوي على أكثر من 5 ملايين مشترك.

ويعاني اللاجئين السوريين في فصل الشتاء من كل عام من ظروف البرد القاسية، حيث يقيمون في مخيمات بالعراء في شمال سوريا.