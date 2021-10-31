القاهرة (زمان التركية)ــ أدانت الجامعة العربية اليوم الأحد، التفجير الإرهابي الذي استهدف مطار عدن، مسفرًا عن سقوط 12 قتيلاً وإصابة العشرات.

وشدد بيان صادر عن الأمانة العامة لجامعة الدول العربية على أن “هذه الأعمال الإرهابية الجبانة تستهدف زعزعة الثقة في الحكومة اليمنية” التي تتخذ من عدن مقراً مؤقتاً لها، و”تكشف عن غياب المعايير الأخلاقية لدى الطرف الذي يُمارسها”.

الجامعة العربية اتهمت الحوثيين بالمسئولية عن تفجير مطار عدن.

أشار البيان إلى أن “هجمات الحوثيين تستهدف أبناء الشعب اليمني بكافة أطيافه وبلا تمييز”، كما أعرب عن “تضامن الجامعة مع اليمنيين في مواجهة هذه الهجمات الإرهابية والعمليات التخريبية”.