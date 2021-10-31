أنقرة (زمان التركية) – كشفت دراسة طبية عن ارتفاع معدلات الإصابة بحالة الاكتئاب بنحو 28 في المئة ومعدلات الإصابة بالقلق بنحو 26 في المئة على الصعيد الدولي خلال عام 2020 الذي تفاقمت خلاله جائحة فيروس كورونا المستجد.

وأوضحت الدراسة الطبية التي نشرتها دورية The Lancet في التاسع من الشهر الجاري أن النساء عانين من الاكتئاب والقلق بمعدلات أكثر من الرجال.

تركيا تصدرت القارة الأوروبية في زيادة حالات الاكتئاب والقلق الناجمين عن الجائحة، حيث ارتفعت معدلات الإصابة بالاكتئاب بنحو 38.7 في المئة في دول مثل: تركيا والأرجنتين وجنوب أفريقيا في حين ارتفعت معدلات الإصابة بالقلق بنحو 28 في المئة.

عضو هيئة التدريس بقسم الطب النفسي في كلية الطب بجامعة مرمرة، سمراء باريب أوغلو، أفادت أن الصعوبات الاقتصادية والاجتماعية المتفاقمة بسبب الجائحة لعبت دورا في في هذه النتيجة.

أضافت قائلة: “خسارة مصدر الدخل واقع معروف بأنه يلعب دورا مثيرا للاكتئاب والقلق بل ومحاولة الانتحار أيضا”.