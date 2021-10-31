أنقرة (زمان التركية) – قال رئيس تحرير صحيفة “صباح” التركية محمد بارلاص في مقال له إن الولايات المتحدة الأمريكية تريد من تركيا أن تقف إلى جانبها ضد الصين وروسيا، على الرغم من أنهم يقفون إلى جانب اليونان ولا يتوقفون عن تهديد تركيا.

بارلاص هاجم الرئيس جو بايدن وسخر منه قائلا: بايدن أضحوكة في السياسة الأمريكية، ولكن بما أنه الرئيس الرسمي لأمريكا، فهو يمثل بلاده في العالم.

وتابع الكاتب التركي: “في الواقع، بايدن هذا لا قيمة له بجانب رئيسنا أردوغان، قيمته هي صفر”.

وأكد محمد بارلاص أن الولايات المتحدة لا توافق على مطالب تركيا، والتي من بينها تسليم فتح الله جولن، متهما وكالة المخابرات الأمريكية بمحاولة قمع الأتراك في جميع أنحاء العالم.

كما أشار رئيس تحرير جريدة صباح إلى قيام واشنطن بتقديم أسلحة ومعدات إلى حلفائها الأكراد في سوريا “حزب العمال الكردستاني وحزب الاتحاد الديمقراطي”.

وأكد بارلاص أنه لا يوجد فرق بين لقاء أردوغان وبايدن، أو عدم وجود لقاء، أضاف متسائلا “ماذا سيحدث إذا ألتقوا أو لم يلتقوا؟”.

يشار إلى أن وسائل الإعلام المحلية المحسوبة على حزب العدالة والتنمية الحاكم احتفت بشكل بالغ بظهور أردوغان في لقطة مع الرئيس الأمريكي جو بايدن.

نقلت وسائل الإعلام الموالية شعورا بالحماس لمتابعيها على خلفية لقاء أردوغان وبايدن العابر يوم السبت قبيل بدء قمة قادة مجموعة العشرين في روما.