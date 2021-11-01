القاهرة (زمان التركية)ــ استقبل الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط، اليوم الإثنين، رئيس هيئة شئون الأسرى والمحررين في دولة فلسطين، اللواء قدري أبو بكر، بمقر الأمانة العامة في القاهرة.

قال بيان صادر عن الأمانة العامة لجامعة الدول العربية إن اللقاء تناول الانتهاكات التي ترتكبها سلطات الاحتلال في حق الأسرى الفلسطينيين، وما يتعرضون له من عقوبات جماعية في السجون الإسرائيلية تصاعدت وتيرتها بشدة خلال الفترة الأخيرة على خلفية عملية هروب السجناء الستة من سجن جلبوع مطلع سبتمبر الماضي، فيما يُعد انتقاماً جماعياً مخالفاً للقانون الدولي الإنساني.

واستمع أبو الغيط لعرضٍ مفصل من رئيس هيئة الأسرى الفلسطينيين حول معاناة الأسرى داخل سجون الاحتلال التي تغيب عنها أبسط المعايير الإنسانية، بما دفع عدداً منهم إلى إضراب مفتوح عن الطعام استمر في بعض الحالات لأكثر من ثلاثة أشهر، وبما يضع حياة هؤلاء الأسرى في خطر شديد.

وأضاف البيان أن المسئول الفلسطيني استعرض كذلك ملف الاعتقال الإداري، الذي يُعد مخالفاً لكافة القوانين الدولية، ويخضع له نحو 500 أسير فلسطيني يُعاد تدويرهم في سجون الاحتلال من دون توجيه اتهام، حيث قضى بعضهم أكثر من عشر سنوات في الأسر على هذا النحو. كما تناول الوزير الفلسطيني أيضاً ملفات اعتقال الأطفال والمرضى والمُخصصات المالية لأسر الأسرى والشهداء، والتي تقوم السلطات الإسرائيلية بخصمها من حصيلة الضرائب الفلسطينية في انتهاك صارخ للقانون.

ونقل البيان عن أبو الغيط تأكيده أن ملف الأسرى في السجون الإسرائيلية يكشف عن الطبيعة اللاإنسانية للاحتلال الإسرائيلي، فضلاً عن الاستهانة بكافة القوانين الدولية التي تنظم التعامل مع الأسرى، مؤكداً أن العالم عليه أن ينتبه لما يجري في السجون الإسرائيلية من انتهاكات مستمرة في حق آلاف الفلسطينيين، من بينهم أطفال ونساء ومرضى وشيوخ مسنين.