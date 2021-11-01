أنقرة (زمان التركية) – وقع انفجار داخل محطة أكويو للطاقة النووية التي لاتزال قيد الإنشاء في مدينة مرسين جنوب تركيا، ولم يتم الكشف عن سبب الانفجار بعد.

البرلماني عن حزب الشعب الجمهوري التركي المعارض عن مرسين، علي ماهر بشارير، نشر لقطات للانفجار وعلق عليها قائلا: “محطة الطاقة النووية هذه هي كارثة لمدينة مرسين وتركيا”.

ويظهر في اللقطات المصورة صوت الشخص الذي قام بتصوير الواقعة وهو يقول “انفجر المحول واندلع حريق. لقد احترق كل شيء”.

وفور انفجار المحول تم إطلاق صافرات الإنذار داخل المحطة، كما نجحت فرق الإطفاء في إخماد الحريق خلال فترة قصيرة.

وسبق وقوع حواث في محطة أكيو للطاقة النووية التي تشرف روسيا على تنفيذها.

في بيان صحفي، أفاد بشارير أن هناك العديد من المشكلات في أعمال إنشاء محطة أكويو للطاقة النووية وأن قاعدة المحطة شهدت صدوعا وتشققات عدة مرات وهي لا تزال في مرحلة الإنشاء.

أضاف قائلا: “المنازل المحيطة تعرضت لأضرار بسبب الديناميت الذي تم تفجيره أثناء أعمال تمهيد الطريق. والآن اندلع حريق في أحد المحولات. لقد سبق وأن ذكرت أن محطة الطاقة النووية هذه بمثابة زرع ديناميت بمدينة مرسين وفي قلب البحر المتوسط”.

هذا وأكد بشارير أن مشكلات السلامة العامة التي تحدث أثناء أعمال الإنشاء بمثابة مؤشر على إنشاء امحطة طاقة نووية لن تخضع للرقابة ولا الفحوصات فيما بعد. وقال: “وكأن شرائنا لأغلى طاقة كهربائية في العالم من الروس والغموض القائمة حول مكان تخزين النفايات النووية ليسوا هموما كافية”.