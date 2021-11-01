أنقرة (زمان التركية) – قالت صحيفة “فايننشال تايمز” البريطانية، إن المعارضة التركية بدأت تشعر بالثقة أكبر في قدرتها على هزيمة الرئيس رجب طيب أردوغان.

في تحليل شامل قدمته “فاينانشيال تايمز” تحت عنوان “هل يمكن لاقتصاد تركيا غير المستقر أن يسقط أردوغان؟”، جاء ان أحزاب المعارضة في تركيا بدأت تشعر بالثقة في هزيمة الزعيم أردوغان الذي لا يغير سياساته الاقتصادية الفريدة.

وكانت المعارضة التركية حقت فوزا غير مسبوق على حزب العدالة والتنمية الحاكم في الانتخابات البلدية عام 2019 وانتزعت السيطرة على بلديات أكبر المدن.

أضافت الصحيفة: “عندما أخبره شخص شجاع من حزبه بحالة الاقتصاد وانزعاج الناس، قال أردوغان لهذا المسؤول: “أنت تكذب، أعرف الشارع أفضل منك”. ويعلق هذا الشخص الذي لا يزال عضوا في الحزب، قائلا “أردوغان مقتنع بأن البعض داخل الحزب وفي الحكومة يبالغون في المشاكل”.

وذكرت صحيفة فاينانشيال تايمز أن دعم لحزب العدالة والتنمية انخفض في استطلاعات الرأي الأخيرة.

تابعت الصحيفة: “يواجه أردوغان إشارات تحذيرية بأن نهجه الاقتصادي الفريد غير مجدي. على الرغم من أن النمو الاقتصادي يبدو جيدًا على الورق، إلا أن ذلك لا ينعكس في الأعمال. بلغ معدل التضخم 20 في المائة وقيمة الليرة التركية تنخفض. في حين كان من الضروري إنفاق 1.8 ليرة تركية لشراء دولار قبل 10 سنوات، فقد ارتفع هذا الرقم إلى ما يقرب من 10 ليرة تركية الآن”.

وأكدت الصحيفة أن أحزاب المعارضة في تركيا لديها ثقة ذاتية أعلى من أي وقت مضى، حيث تعتقد المعارضة أن الاقتصاد السيئ سيساعدها في التغلب على أردوغان.