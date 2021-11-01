أنقرة (زمان التركية) – قال وزير الخارجية الأمريكي السابق، مايك بومبيو، إن بيع مقاتلات F-16 إلى تركيا سيكون انتهاك صريحًا لقانون مكافحة أعداء تركيا من خلال العقوبات (CAATSA) كاتسا.

وفي حديثه مع التلفزيون اليوناني أفاد بومبيو وزير الخارجية في إدارة الرئيس دونالد ترامب، أنه يتوجب على الولايات المتحدة عدم اتخاذ أي إجراء ينتهك القانون معربا عن آماله في انصياع الحكومية الحالية لقوانين الولايات المتحدة.

يأتي ذلك مع تزايد دعوات مجلس الشيوخ الأمريكي إلى بايدن بعدم بيع مقاتلات الاف 16 إلى تركيا.

الرئيس بايدن أبلغ أردوغان خلال لقائهما على هامش قمة روما إن طلب شراء مقاتلات الاف 16 سيستغرق وقتا نظرا لضرورة خضوعها لعدد من الإجراءات بالولايات المتحدة، في إشارة منه إلى ضرورة موافقة الكونجرس. وعلى خلفية هذ أعلن أردوغان أن نظيره الأمريكي أبدى رد فعل إيجابي على عملية شراء المقاتلات إلى بلاده.

وكانت الولايات المتحدة فرضت عقوبات على تركيا عقب شرائها منظومة الدفاع الصاروخي الاس 400 من روسيا وقررت إقصائها من برنامج مقاتلات أف 35.

وعلى خلفية هذا صرح المتحدث باسم الرئاسة التركية، إبراهيم كالين، أنه قد يتم استخدام الأموال المدفوعة من أجل مقاتلات الاف 35 لشراء مقاتلات الاف 16 وتطويرها.