أنقرة (زمان التركية) – باتت الاصطفاف أمام محطات الوقود، في تركيا مشهدًا مألوفًا، قبيل كل زيادة في أسعار البنزين والسولار والغاز الطبيعي.

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي في تركيا لقطات تظهر صفوف طويلة من السيارات تنتظر أمام محطات الوقود للحصول على غاز السيارات قبل تطبيق الزيادة الجديدة التي فرضتها الحكومة.

اتحاد ملاك محطات الطاقة في تركيا أعلن رفع أسعار الغاز النفطي المسال بنحو 49 قرشا اعتبارا من منتصف ليل الثاني من نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري مؤكدا أن هذه الزيادة ستنعكس على أسعار محطات الوقود.

الزيادة الثالثة خلال شهر واحد

بعد الزيادة الأخيرة سيقترب سعر لتر غاز الغاز الطبيعي بمحطات الوقود من 7 ليرات. تعد هذه الزيادة الثالثة التي تفرضها الحكومة في أسعار غاز السيارات، ففي الثاني من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي فرضت زيادة بنحو 71 قرشا في أسعار الغاز الطبيعي للسيارات.

وبهذا سيرتفع سعر لتر الغاز الطبيعي بمحطات الوقود في إسطنبول من 6.10 و6.18 ليرة إلى 6.58 و6.66 ليرة، بينما سيرتفع في أنقرة إلى 6.73 ليرة وفي إزمير إلى 6.52 ليرة.

يذكر أن الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، كان يوجه انتقادات إلى حزب الشعب الجمهوري المعارض فيما يتعلق بطوابير الزيت والغاز التي شهدتها تركيا في سبعينات القرن الماضي مفيدا أنه بينما كان حزب الشعب الجمهوري في السلطة عجز الأتراك عن العثور على أبسط احتياجاتهم.