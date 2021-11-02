أنقرة (زمان التركية) – تناقل أتراك على منصات التواصل الاجتماعي، فاتورتين يظهر من خلالهما الفروق بين أسعار المنتجات الاستهلاكية حاليا وقبل ثلاث سنوات.

كشف إيصال تسوق قديم وآخر حديث للمستلزمات نفسها من المتجر عينه ولكن في فترات زمنية مختلفة أن معدل التضخم النقدي وفق البيانات الرسمية غير واقعي.

يعود إيصال التسوق الأول إلى 15 نوفمبر/ تشرين الثاني من عام 2018، وورد في الإيصال أسعار تسع منتجات هي الزيت والشاي والسكر والخبز والبيض والدقيق والحليب والمعكرونة وعلبة سجائر بإجمالي 109 ليرة و35 قرشا.

أما الإيصال الآخر فيعود إلى الأول من نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري. وتضمن الإيصال المنتجات عينها، غير أن إجمالي المبلغ كان 229 ليرة و30 ليرة.

وبالمقارنة بين الإيصالين يتبين ارتفاع معدل التضخم في تركيا بنحو 110 في المئة خلال ثلاث سنوات فقط.

بات التضخم والبطالة يشكلان أهم المشكلات التي يعاني منها الاقتصاد التركي.

وتشير بيانات هيئة الإحصاء التركية إلى بلوغ معدل التضخم السنوي نحو 20 في المئة، بينما تشر بيانات مجموعة أبحاث التضخم المستقلة إلى أن معدل التضخم يبلغ 44.7 في المئة.