أنقرة (زمان التركية)ــ أصدرت السلطات في تركيا قرارات اعتقال بحق 100 عسكريًا في 40 محافظة، بزعم انهم منتمين لحركة الخدمة.

مكتب المدعي العام في أنقرة أصدر قرارات الاعتقال بحق عسكريين في القيادة العامة لقوات الدرك.

وبحسب البيان الصادر عن مكتب المدعي العام، تم فتح تحقيق ضد 100 عسكري في القيادة العامة لقوات الدرك التابعة من حركة الخدمة، “نتيجة جهود جهاز المخابرات الوطني ووزارة الدفاع. المديرية العامة للأمن (EGM) لكشف أعضاء حركة الخدمة”.

فرق فرع مكافحة الإرهاب التابعة لمديرية الأمن الإقليمي، نفذت في وقت متزامن حملات أمنية في 40 مقاطعة مقرها أنقرة، أسفرت عن اعتقال 43 من الصادر بحقهم أوامر اعتقال.

يتهم الرئيس أردوغان حركة الخدمة بالمسئولية عن تنفيذ محاولة انقلاب يوليو 2016، بينما تنفي الحركة وتطالب بأدلة واقعية.

منذ محاولة الانقلاب منتصف 2016، أطلقت تركيا حملة “تطهير” شملت كافة القطاعات العامة وأسفرت عن اعتقال نحو 80 ألف شخص في انتظار المحاكمة، وعُزل أو أوقف تعسفيًا عن العمل حوالي 150 ألفا من موظفي الحكومة وأفراد الجيش والشرطة وغيرهم.