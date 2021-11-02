أنقرة (زمان التركية) – قال تقرير روسي إن العملية العسكرية التركية في شرق سوريا قد تنطلق اليوم الثلاثاء، في ظل ترقب دولي ومعارضة أمريكية وروسية.

وفي حديثه مع وكالة سبوتنيك الروسية أفاد مسؤول تركي أن تركيا ستبدأ عملية عسكرية جديدة في سوريا اليوم.

وذكرت وكالة سبوتنيك أن مصدر تركي مطلع، صرح أن تركيا قررت بدء عملية عسكرية ضد قوات سوريا الديمقراطية اليوم، الثلاثاء، وأنه تم إصدار تعليمات للجماعات المعارضة بالاستعداد للعملية.

الرئيس رجب أردوغان قال منتصف الشهر الماضي ردا على تعرض قواته في سوريا لهجمات وسقوط ضحايا إن تركيا ستنهي التهديدات في شمال سوريا بإمكاناتها الخاصة إن لم تتحرك القوى الفاعلة هناك.

وكان مسؤولون أتراك أوضحوا خلال حديثهم مع وكالة رويترز أن تركيا ستشن عملية عسكرية في شمال سوريا ضد وحدات حماية الشعب الكردية التي تصنفها كجناح لتنظيم العمال الكردستاني وذلك في حال ما إن فشلت المباحثات الدبلوماسية مع كل من الولايات المتحدة وروسيا.

الأسبوع الماضي وافق البرلمان التركي على تمديد بقاء قوات الجيش في سوريا والعراق، لمدة عامين. تدخلت تركيا عسكريا في سوريا عام 2016، لمحاربة داعش ومنذ ذلك الحين نفذت عدة عمليات عسكرية تركزت على إضعاف الوجود الكردي في شمال وشرق سوريا.

هذا وأدان الجانب السوري الادعاءات المثارة بشأن العملية العسكرية المحتملة.

ويزعم أن تركيا تريد الاستيلاء على قاعدة منغ الجوية بالقرب من كوباني وإعزاز لضمان السيطرة على الحدود.

من جهة أخرى قالت تقارير إن سلاح الجو الروسي بدأ العمل على توسيع مطار القامشلي الدولي أقصى شمال شرق سوريا، بهدف إنشاء قاعدة عسكرية جوية روسية جديدة ستكون ثاني أكبر قاعدة روسية في سوريا بعد قاعدة حميميم الجوية في اللاذقية على الساحل السوري.