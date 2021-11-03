أنقرة (زمان التركية) – تشير بيانات رسمية، إلى ارتفاع عدد الحاصلين على تعليم جامعي عال، من بين نزلاء السجون في تركيا، خلال السنوات الخمس الماضية، التي شهدت تغيرات سياسية واسعة.

وبحسب بيانات السجون المقدمة من هيئة الإحصاء التركية لعام 2020، انخفض عدد الأشخاص في المؤسسات العقابية حتى 31 ديسمبر 2020 بنسبة 8.5 بالمائة مقارنة بعام 2019 وأصبح 266 ألفًا 831.

بعد تقييم المدانين الذين دخلوا مؤسسة السجون بين 1 يناير و31 ديسمبر 2020 من حيث المستوى التعليمي وترتيب الجريمة، تبين أن 18.7 في المائة منهم خريجوا مدارس ابتدائية، و16.7 في المائة من خريجي المدارس الثانوية وما يعادلها من خريجي المدارس المهنية، و16.5 في المائة من الابتدائي خريجي المدارس و9.2 في المائة من خريجي التعليم العالي.

وبالنظر إلى مستوى التعليم، كانت هناك زيادة بنسبة 150 في المائة في معدل خريجي الجامعات الذين تم سجنهم في السنوات الأربع الماضية، عقب انقلاب عام 2016.

وبالنظر إلى الإحصائيات بين عامي 2016 و2020، كان هناك انخفاض في عدد الأميين وزيادة كبيرة في عدد خريجي الجامعات.