أنقرة (زمان التركية) – أوقفت السلطات في روسيا استيراد الليمون من شركة زراعية تركية.

وبحسب بيان لوكالة الصحة البشرية وحماية المستهلك الروسية، تم وقف مشتريات الليمون من شركة “Send Cold” التركية، بسبب احتواء الليمون على كمية كبيرة من المبيدات الحشرية.

أضاف البيان: “من أجل عدم التسبب بالمرض للمستهلكين، تم إيقاف مشتريات الليمون من شركة Send Cold اعتبارًا من 3 نوفمبر 2021”.

وفقًا للبيان، تم اكتشاف مبيد حشري يسمى chlorpyrifos بأكثر من الكمية المسموح بها في منتجات الشركة. وذكر أيضا أنه سيتم سحب هذه المنتجات من التداول.

يذكر أنه اعتبارًا من 29 أكتوبر، أوقفت وكالة الصحة البشرية وحماية المستهلك الروسية، شراء اليوسفي من شركة تركية للسبب نفسه.