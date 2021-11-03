أنقرة (زمان التركية) – كذب رئيس حزب الشعب الجمهوري، المعارض في تركيا، كمال كيليتشدار أوغلو، البيانات الرسمية المعلنة اليوم بشأن معدل التضخم النقدي في البلاد.

زعيم المعارضة قال إن معدل التضخم النقدي الحقيقي في تركيا تجاوز 40%.

كيليتشدار أوغلو، قال في تغريدة على تويتر، إن البيانات الرسمية لا توافق الواقع الذي يعيشه الشارع التركي.

هيئة الإحصاء التركية قالت اليوم إن معدل التضخم النقدي السنوي ارتفع إلى 19.89 % خلال شهر أكتوبر في تركيا.

قال كيليتشدار أوغلو أن الرئيس رجب طيب أردوغان، وشركائه مصممون على تدمير تركيا، ولكنهم نسوا شيئا وهو وجود حزب الشعب الجمهوري.

أشار كيليتشدار أوغلو، إلى أن أهم قضية بالنسبة لهم هي طاولة طعام الشعب التركي وما عليها من صناف، مؤكدا أنهم سيتخذون بعض الخطوات الهامة. لتحسين الوضع الاقتصادي عند وصولهم إلى الحكم.