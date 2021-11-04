أنقرة (زمان التركية) – سجلت أسعار المواقد والفحم في تركيا خلال فصل الشتاء هذا العام، زيادة بنسبة كبيرة.

اشكى أولئك الذين لبوا احتياجاتهم من المدافئ والفحم والخشب لمواجهة فصل الشتاء، من ارتفاعات عالية في الأسعار.

في غضون شهرين، كانت هناك زيادة بنسبة 72 في المائة في الفحم، و 33 في المائة في الخشب و31 في المائة في المواقد.

سعر الفحم، الذي ارتفع بنسبة 33.72 في المائة في سبتمبر، عاود الارتفاع مجددا بنسبة 28.69 في المائة في أكتوبر. وهكذا، ارتفعت أسعار الفحم بنسبة 72 في المائة في شهرين.

وقفز طن الفحم، الذي كان من الممكن شراؤه مقابل 1254.66 ليرة في أغسطس، إلى 2000 ليرة في نهاية أكتوبر.

وفقًا لبيانات معهد الإحصاء التركي (TUIK)، ارتفعت أسعار الأخشاب بنسبة 32.6 بالمائة في شهرين.

وفي أكتوبر، ارتفعت أسعار المواقد بنسبة 19.32 في المائة في أكتوبر، بينما بلغت الزيادة في أسعار المواقد 31 في المائة في غضون شهرين.