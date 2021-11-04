أنقرة (زمان التركية) – ودع فريق بشكتاش التركي، دوري أبطال أوروبا بعد هزيمة قاسية من فريق سبورتينج لشبونة البرتغالي.

سبورتينج البرتغالي نجح في تسجيل 4 أهداف في مرمى بشكتاش، الذي لم يرد حتى ولو بهدف واحد.

المباراة عقدت على استاد جوزيه ألفالادي في البرتغال، ضمن منافسات الأسبوع الرابع من دوري أبطال أوروبا.

سجل أهداف سبورتينج بيدرو جونسالفيس في الدقائق “31، 38″، جواو باولودياش فيرنانديش في الدقيقة 41، بابلو سارابيا في الدقيقة 56.

خلال المباراة حصد جوزيف دي سوزا من بشكتاش على كارت أحمر.

وبهذه النتيجة احتل سبورتينج المركز الثالث في مجموعته، بإجمالي 6 نقاط.

أما بشكتاش فيأتي في ذيل المجموعة، بإجمالي (صفر) نقاط.

ويتصدر المجموعة أياكس، بإجمالي 12 نقطة.