أنقرة (زمان التركية) – قضت محكمة تركية بحجب تقرير صحفي حول وقف الشباب التركي TÜGVA الذي يعتبر بلال نجل الرئيس رجب طيب أردوغان أبرز مؤسسية، بعد الحكم سابقا بعدم حجبه.

صحيفة جمهوريت كانت قد نشرت تقريرا بعنوان ” وقف الشباب ووقف أنصار ووقف الخدمات الشبابية والتعليمة أشبه بتنظيم إرهابي موازي”.

وأوضحت الصحيفة في خبرها أن نائب والي بيتليس آنذاك، صالح ألتون، حذر من كون أوقاف أنصار ونشر العلم والشباب والخدمات الشبابية والتعليمية تنظيم إرهابي موازي للدولة.

الدائرة الأولى لمحكمة الصلح والجزاء في إسطنبول رفضت الطلب الذي تقدمت به جمعية نشر العلم في 27 الشهر الماضي لحجب الخبر المشار إليه. وعلى خلفية قرار المحكمة هذا تقدمت الجمعية بطعن عليه في الأول من نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري.

وفي هذا الإطار قضت الدائرة الثانية لمحكمة الصلح والجزاء في إسطنبول أول أمس بحجب الخبر المشار إليه بحجة انتهاكه للحقوق الشخصية.

تسربت مؤخرا وثائق حول قيام وقف الشباب الذي يشارك نجل أردوغان ضمن مجلس إدارته بتعيين مئات الأشخاص في صفوف الجيش وقوات الأمن والمؤسسات الحكومية الأخرى وإعداد قوائم بهؤلاء الأشخاص.

من جانبه زعم رئيس الوقف، أنس أمين أوغلو، في تصريحات أدلى بها في الثاني عشر من الشهر الماضي أن الوثائق المسربة بشأن الوقف زائفة. وفي اليوم التالي أعلن أمين أوغلو أن الوثائق تم تسريبها.