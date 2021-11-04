أنقرة (زمان التركية) – أنهت وزارة الخارجية في تركيا، بشكل مفاجئ مهام القناصل الفخريين لـ 9 دول.

وتمت إقالة القناصل الفخريين بقرار من المديرية العامة للبروتوكول بوزارة الخارجية بتاريخ 12 أكتوبر 2021.

كما أبطلت الوزارة بطاقات هوية القناصل. ونشر الإعلام أسماء القناصل المفصولين هي كما يلي: القنصل الفخري للسويد في أنطاليا نيل ساغير، القنصل الفخري لإنجلترا في بودروم نيش كوشكونسو، القنصل الفخري لبلجيكا في إزمير نيزيه أوزتوري، القنصل الفخري للنمسا في إزمير مصطفى أولكو كانر، القنصل الفخري لرومانيا في إسكندرون فاروق رنديه، القنصل الفخري لإثيوبيا ميهو كونيا، القنصل الفخري للكومنولث الدومينيكي في اسطنبول الأمير أويار، القنصل الفخري لبليز في اإسطنبول مصطفى جيكريك أوغلو، القنصل الفخري لليتوانيا في نفسهير يعقوب دينلر.

ولم يتم الكشف عن سبب إقالة القناصل الفخريين الذين كانت مدة ولايتهم سارية حتى عام 2025.

وأصدرت القنصلية العامة للسويد في إسطنبول بيانا لرعاياها بعد إقالة القنصل الفخري السويدي نيل ساغير في أنطاليا.

كما نشر القنصل الفخري السويدي في أنطاليا نيل ساغير، الذي تم تعيينه في هذا المنصب في عام 2008 ولديه فترة عمال سارية حتى عام 2025، رسالة وداع.

يذكر أنه في المدينة التي لا يوجد فيها مكتب تمثيلي رسمي لبلد ما، يمكن تعيين قناصل فخريين من أجل تنفيذ الإجراءات القنصلية المتعلقة بذلك البلد وتطوير العلاقات التجارية. يمكن للقناصل الفخريين أيضًا تقديم الخدمات القنصلية لمواطنيهم والمساهمة في تطوير العلاقات بين الدول.

في حين أن بعض الدول التي ليس لديها سفارة في تركيا يتم تمثيلها فقط من خلال القنصليات الفخرية، يمكن لبعض الدول التي لديها سفارة في تركيا تعيين قناصل فخريين في المقاطعات التي لا يوجد فيها قنصليات رسمية ويحتاجون إليها. يتم تعيين القناصل الفخريين من قبل حكومات الدول التي يمثلونها.

من المثير أن قرار فصل القناصل الفخريين يأتي بينما هدد الرئيس رجب طيب أردوغان، مؤخرًا سفراء 10 دول بالطرد، على خلفية إصدارهم بيانا يطالب بالإفراج عن رجل الأعمال المعتقل عثمان كافالا.