أنقرة (زمان التركية) – اتهم زعيم المعارضة في تركيا رئيس حزب الشعب الجمهوري، كمال كيليتشدار أوغلو، الرئيس، رجب طيب أردوغان، بالهروب من الانتخابات.

زعيم المعارضة استخدم تغريدة نشرتها منصة “نتفليكس” العالمية، حول انتهاء المسلسل التليفزيوني الشهير La Casa De Papel للإسقاط على الواقع السياسي في بلاده.

وكتبت نتفليكس: “السرقة تنتهي. الحقبة تقترب من نهايتها، الحلقات الـ5 الأخيرة فقط على نتفليكس في الثالث من ديسمبر المقبل”.

زعيم المعارضة التركية كيليتشدار أوغلو، شارك تدوينة نتفليكس، وعلق عليها قائلا: “نعم صحيح، ولكنه يهرب من الانتخابات مع الأسف”.

يذكر أن المعارضة التركية تدعوا لعقد انتخابات مبكرة في البلاد، بينما الرئيس أردوغان يصر على عقدها في موعدها منتصف 2023.