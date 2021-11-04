أنقرة (زمان التركية) – زعم الصحفي التركي محمد أجات أن الرئيس الأمريكي، جو بايدن، حاول إقناع نظيره التركي، رجب طيب أردوغان، بأنه ليس لديه ذنب في تدهور العلاقات مع تركيا.

وقال أجات في مقال بصحيفة “يني شفق” التركية، إن بايدن حاول إقناع أردوغان خلال الاجتماع في روما، بأنه غير مذنب في العديد من التطورات التي أضرت بالعلاقات التركية الأمريكية.

وأضاف الكاتب التركي، إن جو بايدن قال جملة مثيرة للاهتمام للغاية بعد أن وعد بإعادة العلاقات مع تركيا إلى مسارها الصحيح خلال فترة ولايته، وهي “لو كنت جالسًا على الكرسي طوال السنوات السبع الماضية، لما حدثت أي من هذه المشاكل”.

وتابع أجات مزاعمه قائلا: “ما يجعل هذه الجملة مثيرة للاهتمام هو أنه في السنوات السبع الماضية، لم يُذكر فقط عهد ترامب، ولكن أيضًا الولاية الثانية لأوباما، التي كان بايدن نائبه. من اللافت للنظر أن الرئيس الأمريكي الحالي لا يشير فقط إلى ترامب، ولكن أيضًا إلى أوباما باعتباره أحد المسؤولين عن تدهور العلاقات”.

وأنهى أجات مقاله المثير قائلا: “لذلك، أراد بايدن إقناع أردوغان بأنه غير مذنب بالعديد من المبادرات المناهضة للديمقراطية التي سممت العلاقات التركية الأمريكية بشكل خطير، بما في ذلك محاولة الانقلاب في 15 يوليو”.

يذكر أن جو بايدن هدد في مقابلة شهيرة قبيل فوزه بالانتخابات، بتمكين المعارضة في تكيا من الإطاحة بالرئيس رجب طيب أردوغان.