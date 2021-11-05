بغداد (زمان التركية) – أكد قاسم الأعرجي، مستشار الأمن القومي العراقي، أمس الخميس، أن نهاية العام الحالي ستشهد خلو العراق من أي قوات قتالية أجنبية.

وذكر بيان لمكتب مستشار الأمن القومي العراقي، أن “الجلسة الفنية العسكرية الثانية بين العراق والتحالف الدولي، عقدت صباح اليوم برعاية مستشار الأمن القومي، ورئاسة نائب قائد العمليات المشتركة، الفريق أول الركن عبد الأمير الشمري عن الجانب العراقي، وقائد قوات العزم الصلب في العراق، اللواء جون برينان، ممثلا عن التحالف الدولي”.

ونقل البيان عن الأعرجي قوله، إن “المهمة القادمة للتحالف الدولي هي المشورة والتدريب والتمكين وبناء القدرات، ونهاية العام الحالي ستشهد خلو العراق من أي قوات قتالية أجنبية، كما أن هناك اجتماعات أخرى ستعقد ضمن هذا الإطار”.

وبحسب البيان، فإن القادة العسكريين والأمنيين قدموا إيجازا عن عملياتهم وخططهم للعمل مع قوات التحالف بعد انتقاله إلى دور المشورة والمساعدة والتمكين، كما جرى التأكيد مجددا على الالتزام بالشراكة المستمرة بين القوات الأمنية العراقية والتحالف، إلى جانب الاتفاق على إعادة تقييم التقدم الحاصل في العلاقة بشكل فصلي.

كما شهدت الجلسة تأكيد الحكومة العراقية والتزامها مجددا بحماية أفراد التحالف الدولي الذين يقدمون المشورة والمساعدة والتمكين للقوات الأمنية العراقية، كونهم يعملون بدعوة من العراق، وفقا للسيادة العراقية والقوانين والأعراف الدولية.

وحضر الجلسة معاون رئيس أركان الجيش العراقي وقادة الأسلحة (البرية – الجوية – الدفاع الجوي – طيران الجيش – القوة البحرية) ومدير الاستخبارات العسكرية وممثل وزارة البيشمركة.

وبحثت الجلسة تقييم الوضع الأمني في العراق وتحديد الإجراءات التي قام بها التحالف الدولي، وفق مخرجات الحوار الإستراتيجي.