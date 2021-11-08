أنقرة (زمان التركية) -عبر الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، عن فخره لزيادة عدد الجامعات التركية منذ قدوم حزب العدالة والتنمية للحكم في 2001.

وأوضح أردوغان خلال لقاء له مع الشباب ولاية بطمان، أن حكومة حزب العدالة والتنمية زادت عدد الجامعات في تركيا من 76 إلى 207.

وأضاف الرئيس التركي، أن الطلاب كانوا يسافارون من بطمان إلى أنقرة وإسطنبول من أجل الدراسة في الجامعة، ولكن الآن بات لديهم جامعة في ولايتهم، حيث شيدت حكومة العدالة والتنمية جامعة في كل ولاية.

تابع الرئيس أثناء تواجده في الولاية ذات الغالبية الكردية: “قد فعلنا هذا. ليس لدينا سوى توقع واحد منك: أن تثق في دولتك، وتؤمن بنفسك. يجب ألا تنسى أبدًا أنك ابن الأمة التركية. طالما أنك لا تتنازل عن وحدتك وتضامنك. ما دمت لا تسمح بزرع بذور الفتنة.. طالما أنك لا تنسب الفضل للمتظاهرين الذين يغرسون التشاؤم في الأمة في كل مرة يفتحون أفواههم. والباقي سيأتي بالتأكيد”.

عقب هذه التصريحات، كان هناك سيل من التعليقات للطلاب والخريجين على مواقع التواصل الاجتماعي، انتقدت أردوغان، وأشارت إلى انخفاض جودة التعليم في تركيا.

قال الناشط التركي أوجون أردوتش: “عندما جئت إلى السلطة -يا أردوغان-، كان هناك جامعات، الآن أصبح هناك أبنية فقط”.

أما إسماعيل ساتشما فقال: “الجامعات الحالية ليست جامعات. لدينا جامعة واحدة بين أفضل 500 جامعة في العالم. ألن يكون من الأفضل إذا قمت بزيادة الجودة بدلاً من زيادة عدد الجامعات؟”.

وأوضح مدون آخر أن بناء الكثير من المباني ليس مؤشرا على التطور، ووجود الكثير من الجامعات ليس مؤشرا على التطور، ووجود الكثير من طلاب الجامعات ليس مؤشرا على التطور، بل يجب التحدث عن الجامعات المؤهلة وعدد الطلاب ونوعية المقررات الأكاديمية.

يذكر أن قائمة “أفضل الجامعات في العالم” وفق وكالة تصنيف التعليم العالي ومقرها لندن، تشير إلى أن جامعة تشانقايا التركية هي الوحيدة ضمن أفضل 500 جامعة في العالم.