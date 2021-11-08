أنقرة (زمان التركية) – سجلت شركة عربات السكك الحديدية، المؤسسة حديثًا، خسائر قيمتها 109 مليون ليرة خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري.

يتألف مجلس إدارة شركة عربات السكك الحديدية بالكامل من موظفين انتقلوا من بلدية إسطنبول إلى مديرية السكك الحديدية، عقب فوز المعارضة بالانتخابات البلدية في 2019.

وكان العام الماضي شهد اتحاد كل من مصنع شركة إنتاج القاطرات في أسكيهشير (TÜLOMSAŞ) وشركة قاطرات الشحن في سيفاس (TÜDEMSAŞ) وشركة قاطرات الركاب في سقاريا (TÜVASAŞ) وإسناد الإدارة إلى شركة عربات منظومة السكك الحديدية.

اتخذت أنقرة مقرا للشركة التي تأسست بموجب القرار الرئاسي الصادر في الثالث من مارس/ آذار عام 2020، كما تم افتتاح فروع لها في كل من أسكيهشير وسقاريا وسيفاس.

كشف تقرير الشركات الحكومية الصادر عن وزارة الخزانة والمالية عن تكبد الشركة خسائر بنحو 109 مليون ليرة خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري، حيث أوضح التقرير أن الشركة أجرت خلال العام الماضي أعمال صيانة وإصلاحات لـ 33 قاطرة و86 قاطرة شحن و10 محركات ديزل بجانب إنتاج 48 محركا وصيانة 161 محركا.

موظفين سابقين في بلدية إسطنبول

ويتولى رئاسة مجلس إدارة شركة عربات منظومة السكك الحديدية، مصطفى متين يازار، الذي تولى إدارة شركة مترو إسطنبول لمدة طويلة، خلال الفترة بين 1996 و2019.

وفور انتقال رئاسة بلدية إسطنبول الكبرى من حزب العدالة والتنمية إلى حزب الشعب الجمهوري المعارض، عقب الانتخابات البلدية الماضية استقال يازار من منصبه كرئيس لشركة مترو إسطنبول، من ثم انتفل إلى مديرية السكك الحديدة في الجمهورية التركية.

ويضم مجلس إدارة الشركة عرفان إيشبير الذي كان يعمل أيضا في شركة مترو إسطنبول.

ومن بين أعضاء مجلس الإدارة أيضا مراد باشتور الذي بدأ العمل في مديرية تنسيق النقل، برئاسة وحدة النقل التابعة لبلدية إسطنبول عام 2005 وشغل منصب مدير ضمن الشركات التابعة لبلدية إسطنبول.

وحاليا يشغل باشتور منصب مدير عام تنظيم خدمات النقل بوزارة النقل والبنية التحتية بجانب عمله كعضو بمجلس إدارة مديرية السكك الحديدية في الجمهورية التركية.

ويشارك رئيس هيئة تكنولوجيا المعلومات، عمرو عبد الله كاراجوز أوغلو، أيضا ضمن أعضاء مجلس إدارة الشركة.

وكان كاراجوز أوغلو سبق وأن شغل منصبا ضمن بلدية إسطنبول، كسائر أعضاء مجلس الإدارة الآخرين، فخلال الفترة بين عامي 2002 و2004 عمل كاراجوز أوغلو كمهندس برمجيات ضمن مديرية المياه والصرف الصحي التابعة لبلدية إسطنبول. وفي عام 2016 انفصل كاراجوز أوغلو عن البلدية وعمل مستشارا في هيئة تكنولوجيا المعلومات.

ويضم مجلس إدارة الشركة أيضا أنور معمور الذي عمل مهندس صيانة ببلدية إسطنبول خلال عام 1994. وفي عام 2014 تم تعيينه مدير أعمال البناء برئاسة وحدة الأعمال الفنية ببلدية إسطنبول.

وفي مستهل عام 2020 تم تعيين معمور بالمديرية العامة لاستثمارات البنية التحتية برئاسة النقل والبنية التحتية.