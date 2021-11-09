أنقرة (زمان التركية) – انتقد رئيس حزب الديمقراطية والتقدم المعارض، علي باباجان، أحوال الأطباء في تركيا، وتفضيلهم مغادرة البلاد بحثا عن فرص ومستقبل أفضل.

استضاف باباجان شبنم كورور فينجانجي، رئيس المجلس المركزي للجمعية الطبية التركية، في مقر حزبه، وخلال مؤتمر صحفي مشترك، قال باباجان إن تركيا بدأت تفقد أطبائها بسبب مشاكل تتعلق بظروف العمل.

أضاف قائلا: “بسبب المناخ العام لبلدنا فيما يتعلق بالحريات ومشاكل ظروف العمل، نرى زيادة كبيرة في عدد الأطباء الذين لا يستطيعون رؤية مستقبلهم وعائلاتهم في هذا البلد، ويريدون تأسيس حياتهم في بلدان أخرى. لقد أصبحت تركيا بلد أولئك الذين يريدون الرحيل والفرار”.

وتابع باباجان: “مع فترة الوباء، بالإضافة إلى ساعات العمل الطويلة للغاية وساعات الورديات، تم تسجيل عبء العمل المكثف مع تقصير وقت الموعد. العنف في الصحة مشكلة أخرى. يجب أن تكون لغة السياسة لغة احترام جديرة بشرف الطب. لسوء الحظ، يمكن للسياسة أن تؤثر سلبًا على مناخ العلاقة بين المريض والطبيب. هناك مشاكل مع الحقوق الشخصية. هذه تحتاج إلى حل عقلاني وعادل. لا يمكننا التضحية حقوق العاملين في مجال الرعاية الصحية لدينا”.

وأكد علي باباجان أن لدى حزبه خطة عمل للصحة في حال وصوله للسلطة، قائلا: “نحن نقوم بدراسة مفصلة للغاية لما يجب القيام به في مجال الصحة في أول 90 و 360 يومًا من تشكيل الحكومة بعد الانتخابات. بعد الانتهاء من المسودة، سوف نتشاور مع المنظمات غير الحكومية والمنظمات المهنية ذات الصلة بالصحة”.