أنقرة (زمان التركية) – قالت وكالة “بلومبرج” الأمريكية، إن الدخل في تركيا آخذ في التدهور السريع، حيث انخفضت حصة 20 في المائة من ذوي الدخل الأدنى في الدخل القومي بنسبة 0.3 في المائة العام الماضي إلى 5.9 في المائة.

في تحليل إخباري للوكالة، أشير إلى أن انخفاض قيمة الليرة التركية أدى إلى زيادة نمو ثروات المصدرين وأثرياء العقارات، في حين أن تضخم الغذاء والزيادات الحادة في الإيجارات جعلت وضع الفقراء أكثر صعوبة.

وذكرت بلومبرج أن الفقراء الذين يزدادون فقرا، هم الذين يشكلون قاعدة الناخبين التقليدية للرئيس رجب طيب أردوغان.

ولفت التحليل إلى ارتفاع أسعار العقارات بنسبة 13.2 في المائة في الربع الثالث من عام 2021، وهذا كان أعلى معدل في أوروبا.

كما أشارت بلومبرج إلى أن عدد الفقراء في تركيا ارتفع بمقدار 1.6 مليون خلال الوباء.