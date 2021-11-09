أنقرة (زمان التركية) – احتلت تركيا المرتبة السادسة عالميا، في استخدام الشبكات الافتراضية “البروكسي” التي تمكن من الوصول إلى عناوين الإنترنت المحظورة.

وفقًا لتقرير جديد صادر عن We Are Social، فإن من كل 10 تطبيقات يتم تنزيلها على الهواتف المحمولة، 6 متعلقة بتطبيقات VPN في جميع أنحاء العالم في الربع الثالث من عام 2021.

وفقًا للتقرير، فإن الدولة الأكثر استخداما لشبكات VPN هي الهند بنسبة 43.2 بالمائة.

وجاءت تركيا في المركز السادس، حيث ذكر التقرير أن 31٪ من مستخدمي الإنترنت في تركيا يستخدمون VPN. وبذلك احتلت المرتبة السادسة عالميا.

يذكر أنه اعتبارًا من نهاية عام 2020، تم حظر الوصول إلى 11 ألفا و467 رابطا إلكترونيًا في تركيا بواقع 408 آلاف 808 قرارًا مختلفًا اتخذتها 764 مؤسسة مختلفة.

ويمكن للمؤسسات والأفراد أن يتقدموا إلى القضاء الجنائي، بطلبات بشأن الأخبار التي تنشر على مواقع إلكتونية ويطلبون حجبها. يتم قبول الطلبات في الغالب، حتى أنه تم الكشف عن حظر أخبار بقرارات “وهمية”.