أنقرة (زمان التركية) – توقع مالك شركة سياحية في تركيا، أن تشهد السياحة الداخلية خلال الموسم القادم زيادة في الأسعار بنحو 50-60 في المئة بفعل الزيادة الكبيرة المرتقبة بأعداد الزائرين الأجانب وارتفاع أسعار العملات الأجنبية أمام الليرة والتكاليف المرتفعة.

وأوضح مته فاردار رئيس مجلس إدارة شركة جولي للخدمات السياحية، أنه من المتوقع أن يشهد العام القادم استمرار الزيادة الكبيرة في أعداد الزائرين الأجانب.

ولفت فاردار إلى احتمال ظهور مشكلة تتعلق بالطاقة الاستيعابية للفنادق وزيادة كبيرة في الأسعار خصوصا بالنسبة للسائح المحلي.

وفي كلمته خلال اجتماع بشأن حملة الحجوزات المبكرة أوضح فاردار أن تركيا ستكون ضمن أحد المدن التي ستحظى باهتمام كبيرة في حركة السياحة القوية خلال الموسم الجديد، وأن هذا الأمر سيجعل من الصعب على السياح المحليين العثور على أماكن شاغرة بالفنادق خلال موسم الصيف وسينعكس أيضا على الأسعار.

وأشار فاردار إلى ارتفاع أسعار الحجوزات المبكرة اعتبارا من نوفمبر/ تشرين الثاني هذا العام بنحو 20-25 في المئة مقارنة بالعام الماضي.

أضاف قائلا: “نسبة الزيادة هذه قد تصل إلى 50-60 في المئة خلال الموسم. لابد من استغلال فترة الحجوزات المبكرة”.

جول قال إنه شركته ستضيق خدمة “نقل السياح من خارج تركيا إليها” إلى قائمة خدماتها اعتبارا من العام القادم.