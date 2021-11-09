أنقرة (زمان التركية) – زعم ممثل حزب الشعب الجمهوري التركي المعارض في الولايات المتحدة، يورتر أوزجان، أن حكومة حزب العدالة والتنمية في تركيا أنفقت خلال عام واحد أكثر من 20 مليون لإصلاح العلاقات مع الولايات المتحدة.

وأوضح أوزجان أن الحكومة التركية بقيادة الرئيس رجب طيب أردوغان، أنفقت المبلغ على شركات اللوبي، وقال إنه خلال عام واحد تم دفع 6.25 مليون دولار لخمس شركات محاماة أمريكية وأن هذا الرقم سيتجاوز 20 مليون دولار بإضافة الأموال التي أنفقتها على شركات اللوبي التي تحمل اسم TASC وTürken USA و SETA و TRT USA.

وجاءت المدفوعات للشركات القانونية الأمريكية الخمسة على النحو التالي:

– شركة Saltzman & Evinch PLLC (مليون و250 ألف سنويا)

– Amsterdam & Partners LLP (نحو 2 مليون دولار سنويا)

– King & Spalding ,Ballard Partners (1.5 مليون دولار سنويا)

– Arnold and Porter (نحو 1.5 مليون دولار سنويا)

وعلى الصعيد الآخر أوضح أوزجان أن السياسة الخارجية التركية سيتغير في حال فاز تحالف الأمة بالانتخابات المقبلة، وسيتم الفصل بين شؤون الدولة والشؤون الحزبية.

أضاف قائلا: “ستنتهي ألاعيب اللوبي عبر الجمعيات والأوقاف. ولن يتم منح ملايين الدولارت سنويا إلى حفنة من شركات اللوبي والشركات القانونية”.