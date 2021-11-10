أنقرة (زمان التركية) – عبر الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، من استيائه تجاه رفض العالم، امتلاك تركيا طاقة نووية.

من خلال عدة تدوينات على تويتر، أوضح الرئيس أردوغان أنه في حين أن 443 محطة طاقة نووية لا تزال تعمل في 32 دولة في العالم، فإن تركيا نواجه مقولة “لا ينبغي أن تمتلك تركيا طاقة نووية”.

وكان أردوغان أعلن أن تركيا ستبدأ إنشاء محطات نووية جديدة، بعد الانتهاء من المحطة الأولى آق قويو.

وأضاف أردوغان أن أحد أسباب الهجمات المختلفة على تركيا هو تصميمها على إتاحة مواردها من الطاقة للأمة التركية، متابعا: “مثلما تزعج التحركات في صناعة الدفاع أولئك الذين يرون تركيا كسوق، فإن الخطوات التي نتخذها في مجال الطاقة تزعج أيضًا بعض الدوائر”.

وأشار أردوغان إلى أن هذه الدوائر، سخرت من اكتشاف تركيا 540 مليار متر مكعب من الغاز الطبيعي في البحر الأسود، حيث قالوا وقتها: “اكتشفوا ذلك، لكنهم لا يستطيعون استخراجه، هذا الاكتشاف لا يجلب عائدًا اقتصاديًا”.

وأكد أردوغان أنه لا يمكن لأي شخص لديه ذرة من الحساسية تجاه رفاهية واستقلال تركيا الاقتصادي أن يعارض التحركات في مجال الطاقة.

وشدد الرئيس على أنهم سيستمرون في طريقهم دون إعطاء أي تقدير لدعاة الكارثة، وأنهم سيعملون بجد لجعل تركيا تتصدر الدور الذي تستحقه من حيث الطاقة، كما هو الحال في العديد من القضايا الأخرى.