أنقرة (زمان التركية) – أعلن ظفر شاكماكلي، رئيس شعبة حزب الحركة القومية في بلدة كاسكين بولاية كيركالي، استقالته من منصبه عبر بيان نشره على تويتر.

ووجه شاكماكلي عبارات حادة إلى نائب الحزب عن المدينة، خليل أوزترك، خلال بيان استقالته، قائلا: “بات شغله الشاغل مستقبله السياسي، أما أنا فشغلي الشاغل هو مصالح ومنفعة الحزب”.

وأضاف شاكماكلي أنه يستقيل من رئاسة شعبة الحزب كي لا يضر هذا الاستقطاب بالحزب وشعبه وزملائه بالحزب ورؤساء شعب الحزب.

أضاف قائلا: “خليل أوزترك عضو بالحزب، أما أنا فقومي المنشأ. وأريد أن أقولها مجددا لكل من خليل أوزترك ومستشاريه وأنصاره إن الحزب هو الأساس، أما الفوز فغير دائم. مصالح ومنفعة الحزب أهم من المصالح والمنفعة الشخصية”.