أنقرة (زمان التركية) – دعا الصحفي التركب محمد بارلاص، إلى ترحيل كافة البرلمانيين المعارضين من تركيا.

بارلاص ذكر في مقال بصحيفة “صباح” اليوم الأربعاء أن بعض العثمانيين الذين تعاونوا مع العدو، تم إدراجهم في قائمة 150 وتم ترحيلهم بعد الحرب العالمية الثانية.

وتساءل بارلاص: “لماذا لا تعد الحكومة قائمة مثل هذه القائمة الآن. ألا يستحق النواب الذين يتعاطفون مع إرهاب حزب العمال الكردستاني الذي يستهدف تركيا أن يتم ترحيلهم؟”.

وطالب بارلاص الحكومة بالتصرف بشكل مختلف في الوقت الحالي مع أولئك النواب.

يذكر أن بارلاص أثار الجدل منذ عدة أيام، بعد دعوته لإغلاق حزب الشعب الجمهوري الذي يعد أكبر أحزاب المعارضة في تركيا.