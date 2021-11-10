أنقرة (زمان التركية) – يتصدر الإعلامي التركي الشهير، أجون أليجالي، حديث الرأي العام التركي على خلفية ادعاءات شرائه نادي هال سيتي الإنجليزي.

وعبر تويتر، نشر إليجالي تغريدة أكد خلالها صحة تلك الادعاءات، حيث نشر أليجالي صورة له في ملعب النادي الإنجليزي وعلق عليها قائلا: “بدأ العد التنازلي: 12 مايو 2021! إنه اليوم الأول الذي وطأت فيه قدمي هذه المدينة الجميلة. وخلال فترة قصيرة التقيت بأناس رائعين لم أشعر معهم سوى بالسعادة. أتابع بدهشة أنصار نادي هال سيتي أثناء مشاهدة المباريات”.

وتوصل إليجالي بنسبة كبيرة إلى اتفاق مع مالك النادي رجل الأعمال المصري إيهاب علام بينما المفاوضات لا تزال قائمة.

وزُعم أن إليجالي سيدفع 35.5 مليون يورو نظير شرائه النادي الإنجليزي.

تجدر الإشارة إلى أن نادي سيتي هال الإنجليزي هبط من الدوري الممتاز إلى دوري البطولة في عام 2015، غير أنه سرعان ما عاود الصعود مرة أخرى خلال موسم عام 2016 -2017. وفي عام 2020 هبط النادي إلى دوري الدرجة الأولى.