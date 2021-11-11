أنقرة (زمان التركية) – شهد معدل التضخم النقدي في تركيا، ارتفاعًا مستمرًا خلال العام الأخير، وتجاوز حاجز خانة الآحاد.

تشير بيانات هيئة الإحصاء التركية، إلى ارتفاع مؤشر التضخم النقدي، إلى 19.89 في المئة، خلال شهر أكتوبر/ تشرين الأول المنصرم.

وخلال العام الأخير ارتفعت معدل تضخم مستلزمات المطبخ بنحو 24.6 في المئة مما أسفر عن سقوط ملايين الأتراك تحت حاجز الجوع وعاود إثارة الجدل بشأن معايير الحد الأدنى للمعيشة داخل تركيا.

وتعكس إحصاءات اتحاد النقابات العمالية في تركيا ارتفاع إجمالي النفقات الغذائية الشهرية اللازمة لحصول أسرة مؤلفة من أربعة أشخاص على التغذية السليمة والمتوازنة والكافية إلى 3049 ليرة، بينما بلغ الحد الأدنى للأجور في تركيا 2825 ليرة.

وخلال العام الأخير سجل قرنبيط أعلى زيادة من بين المنتجات الغذائية، بحسب إحصاءات هيئة الإحصاء التركية.

خلال العام الماضي كان متوسط سعر القرنبيط يبلغ 4.60 ليرة غير أنه ارتفع إلى 10.40 ليرة خلال شهر أكتوبر/ تشرين الأول هذا العام. وتعكس هذه الإحصاءات زيادة بنحو 124.4 في المئة بأسعار القرنبيط خلال العام الأخير.

وجاء الملفوف الأحمر في المرتبة الثانية، حيث ارتفع سعره من 3.50 ليرة إلى 6.20 ليرة بنسبة زيادة سنوية بلغت 78 في المئة.

وجاءت البطاطس والدجاج ضمن المنتجات الغذائية التي سجلت أعلى زيادة في الأسعار مقارنة بالعام الماضي، إذ ارتفع سعر البطاطس من 2.06 ليرة إلى 3.51 ليرة بنسبة زيادة بلغت 69.8 في المئة في حين ارتفعت أسعار الدجاج من 11.54 ليرة إلى 19.42 ليرة بنسبة زيادة خلال عام واحد بلغت 68.3 في المئة.

وعلى الصعيد الآخر سجل الثوم والليمون والفول السوداني أكبر تراجعا في الأسعار من بين السلع الغذائية الأساسية مقارنة بالعام الماضي.