أنقرة (زمان التركية) – سجل الدولار الأمريكي اليوم الخميس، رقما قياسيا جديدا أمام الليرة التركية، حيث تم تداوله بسعر 9.91 ليرة.

الدولار، تم بيعه بسعر 9.73 ليرة تركية صباح أمس الأربعاء، ثم بدأ في الارتفاع ظهرًا مسجلا آخر اليوم 9.73 ووصل اليوم الخميس إلى عتبة الرقم القياسي 9.93 ليرة تركية، والتي لم يبلغها حتى خلال أزمة السفراء قبل أسبوعين.

كما ارتفع اليورو إلى 11.40 ليرة تركية، وأصبح سعر صرف الجنيه البريطاني 13.30 ليرة تركية، أصبح الفرنك السويسري 10.77 ليرة تركية.

بسبب الانخفاض المستمر في قيمة الليرة التركية، فإن أولئك الذين يريدون حماية مدخراتهم يشترون العملات الأجنبية.

كما ارتفع سعر أونصة الذهب (31.10 جرامًا) إلى 1863 دولارًا، أصبح جرام الذهب عيار 24، 590 ليرة تركية، وهو أعلى مستوى له في التاريخ.