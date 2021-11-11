القاهرة (زمان التركية)ــ يتوجه الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، إلى فرنسا اليوم الخميس، للمشاركة في مؤتمر باريس الدولي حول ليبيا.

الناطق باِسم الرئاسة المصرية، قال إن مشاركة الرئيس السيسي بهذا المؤتمر الهام تأتي تلبيةً لدعوة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، فضلاً عن دور مصر المحوري في دعم المسار السياسي في ليبيا على الصعيد الثنائي والإقليمى والدولى.

وذكر أن الرئيس يعتزم التركيز خلال مؤتمر باريس، على تكاتف المجتمع الدولي لمساندة ليبيا خلال المنعطف التاريخي الهام الذي تمر به حالياً، خاصةً من خلال إجراء الاستحقاق الانتخابي المنتظر في موعده المحدد في شهر ديسمبر القادم.

وكذلك خروج جميع القوات الأجنبية والمرتزقة والمقاتلين الأجانب من الاراضي الليبية، فضلاً عن إلقاء الضوء على الجهود المصرية الجارية في هذا الصدد على مختلف المستويات الاقتصادية والسياسية والأمنية.

وأضاف أن برنامج زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى فرنسا يتضمن “عقد مباحثات قمة مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، لبحث مجمل جوانب العلاقات الثنائية بين البلدين”.

ومن المقرر كذلك أن يعقد السيسي سلسلة من اللقاءات مع كبار المسئولين بالحكومة الفرنسية، وذلك لبحث سبل دفع التعاون فى المجالات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية والعسكرية بين الجانبين.

مؤتمر باريس الدولي حول ليبيا ستشارك في رئاسته فرنسا وألمانيا وايطاليا، والأمم المتحدة وليبيا.

ستشارك في رئاسة المؤتمر فرنسا والمانيا وايطاليا – الدول الثلاث التي تتصدر مساعي البحث عن حل للأزمة – والأمم المتحدة وليبيا كما أكد الاليزيه الحريص على إبداء البعد الدولي لهذا الحدث.

يذكر أنه لم تؤكد بعد تركيا التي لديها قوات في ليبيا مشاركتها في المؤتمر.