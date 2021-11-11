أنقرة (زمان التركية) – انتقدت برلمانية معارضة في تركيا، سياسات حزب العدالة والتنمية الحاكم، تجاه المرأة وتضاءل المساعدات الاجتماعية للحكومة.

خلال مناقشات الميزانية لوزارة الأسرة والخدمات الاجتماعية، في لجنة الخطة والميزانية، انتقدت البرلمانية عن حزب الشعوب الديمقراطي، أويا أرسوي، ظواهر العنف ضد المرأة وجرائم قتل النساء والاعتداءات الجنسية.

في إشارة إلى تنامي ظاهرة زواج القاصرات في تركيا، قالت أرسوي إنه في السنوات الـ 18 الماضية، أنجبت 542 ألفاً و821 طفلة في تركيا.

أرسوي قدمت معلومات حول تزايد قضايا الاعتداء الجنسي على الأطفال، وذكرت أنه حاليا يجري فحص 143335 ملفًا بشأن الاعتداء الجنسي على الأطفال بين عامي 2013 و 2020.

ونددت أويا أرسوي بعدم وجود رد فعل من وزيرة الأسرة والخدمات تجاه خروج تركيا من اتفاقية إسطنبول، التي تكافح العنف ضد النساء، وقالت: “قيل إننا خرجنا من اتفاقية اسطنبول بين عشية وضحاها وأنتم، بصفتكم وزيرة، لم يكن لديكم أي تصريح. مرة أخرى، نصر على أن هناك حاجة إلى وزارة المرأة والطفل وليس وزارة الأسرة”.