أنقرة (زمان التركية) – اتهم رئيس الوزراء البولندي ماتيوز موراويكي، تركيا بالعمل مع روسيا وبيلاروسيا لافتعال أزمة اللاجئين على حدود بولندا الشرقية.

مورافيكي، انتقد تركيا بشدة لدورها في نقل المهاجرين إلى بيلاروسيا، مع تصاعد أزمة اللاجئين على الحدود البولندية البيلاروسية.

وأوضح مورافيكي أنه قبل شهر أو شهرين، بدا أن تركيا تريد العمل عن كثب مع بولندا، لكن يبدو الآن أنها تتصرف بتنسيق تام مع روسيا البيضاء وروسيا.

وأشار رئيس وزراء بولندا إلى أن بلاده قدمت الدعم لتركيا في أوقات الحاجة، بما في ذلك مكافحة حرائق الغابات هذا الصيف.

وأضاف مورافيكي: “مساعدتنا في إخماد الحرائق، ومساعدتنا في تعزيز صناعة السياحة التركية هي للأسف كانت في اتجاه واحد. لذلك نشارك أصدقائنا الأتراك خيبة أملنا بهم”.

بولندا تقول إن بيلاروسيا تدفع المهاجرين إلى حدودها من أجل العبور نحو الاتحاد الأوروبي.

الخطوط الجوية التركية وشركة إيروفلوت الروسية من بين شركات الطيران التي تتهمها السلطات البولندية بنقل مهاجرين إلى بيلاروسيا.