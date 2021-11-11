أنقرة (زمان التركية) – أقر مجلس عموم المملكة المتحدة، مسودة قانون تعترف بأحداث عام 1915، التي وقعت في الدولة العثمانية، على أنها إبادة جماعية للأرمن.

تم إقرار مشروع القانون بالإجماع خلال جلسة يوم الثلاثاء. وأوضح مجلس العموم في بيانه أن عملية التصويت القادمة ستُعقد في الثامن عشر من مارس/ آذار عام 2022.

وفي الرابع والعشرين من أبريل/ نيسان عام 2021 اعترف الرئيس الأمريكي، جو بايدن، بالإبادة الجماعية للأرمن وهو ما أثار موجة من التوترات في العلاقات بين أنقرة وواشنطن.

يأتي ذلك بعد أن كانت الولايات المتحدة بجانب عدد من الدول مثل: ألمانيا والبرازيل وفرنسا وإيطاليا يستخدمون لسنوات طويلة مصطلح “الكارثة الكبرى” أثناء الحديث عن أحداث عام 1915 بحق الأرمن.

عضو البرلمان البريطاني تيم لوغتون، الذي قدم مسودة القانون، قال إن تأخبر اعتراف المملكة المتحدة بالإبادة الجماعية للأرمن في الوقت الذي تعترف فيه نحو 13 دولة حول العالم بها بشكل رسمي يشكل رسالة خطيرة بشأن الجرائم المرتكبة.