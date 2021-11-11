أنقرة (زمان التركية) – سٌجن في تركيا 15 صحفيًا على الأقل، خلال الأشهر الثلاث الأخيرة، من أصل عشرات الصحفيين خضعوا للمحاكمة.

وفق تقرير لجمعية الصحفيين بتمويل من الاتحاد الأوروبي، بعنوان “الرصد الإعلامي لوسائل الإعلام من أجل الديمقراطية” والذي يغطي أشهر: يوليو،أغسطس، سبتمبر 2021، فقد سجن ما لا يقل عن 15 صحفياً، من أصل 49 صحفياً قدموا للمحاكمة، خلال الفترة المذكورة.

وفق التقرير تم رفع دعوى قضائية ضد صحيفة “جمهورييت” للحصول على تعويض بقيمة مليون ليرة تركية، ورفعت دعاوى تعويض أخرى بقيمة 100 ألف ليرة ضد ثلاث صحف.

أشار التقرير إلى تعرض الصحفيون للهجوم بالبنادق والسكاكين والضرب بالأيدي في يوليو وأغسطس وسبتمبر، حيث تم الاعتداء على ما لا يقل عن 48 صحفياً بسبب مهنتهم.

وبحسب التقرير، الذي يكشف أن الاعتداءات على الصحفيين وصلت إلى مستوى خطيرا، ارتفع عدد الصحفيين الذين تعرضوا للاعتداء في الأشهر التسعة الأولى من عام 2021 إلى 103.