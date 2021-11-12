القاهرة (زمان التركية) – يُغادر أحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، القاهرة اليوم متوجهاً إلى باريس للمشاركة في المؤتمر الدولي حول ليبيا الذي تستضيفه العاصمة الفرنسية، ويُشارك فيه عددٌ من القادة ووزراء الخارجية، بهدف حشد الدعم الدولي لضمان تنفيذ خارطة الطريق السياسية، وعقد الانتخابات وانسحاب القوات الأجنبية والمرتزقة والمقاتلين الأجانب من الأراضي الليبية.

وصرح مصدر مسئول بالأمانة العامة لجامعة الدول العربية أنه من المقرر أن يلقي الأمين العام كلمة أمام المؤتمر تتناول أساسيات الموقف العربي من الأزمة الليبية، والتأكيد على أهمية عدم النكوص عن مسار الانتخابات، وضرورة عقدها في موعدها المُحدد والتزام كافة القوى بنتائجها.

وأوضح المصدر أن من المُقرر أن يغادر أبو الغيط العاصمة الفرنسية بعد انتهاء المؤتمر متوجهاً إلى الإمارات العربية المتحدة حيث يُشارك في منتدى صير بني ياس السنوي، في نسخته الثانية عشرة، وهو المؤتمر الذي تنظمه وزارة الخارجية الإماراتية برعاية وزير الخارجية الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان، ويحظى بمشاركة رفيعة من أبرز المسئولين حول العالم لتبادل الرؤى حلو مستجدات القضايا الإقليمية والدولية وسُبل تحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة.