أنقرة (زمان التركية) – قال الرئيس المشارك السابق لحزب الشعوب الديمقراطي، صلاح الدين دميرطاش، إنه لا يوجد حد لعدم الأخلاق والفجور في تركيا.

تصريحات دميرطاش جاءت من خلال تدوينة على تويتر، تعليقا على قرار سجن زوجته باشاق دميرطاش عامين و6 أشهر.

دميرطاش ثال في تدوينته “أحيانًا نعتقد أن هناك حدًا للفجور وعدم الأخلاق، ولكن لا يوجد حد أدنى لهما في تركيا”.

أضاف دميرطاش، المعتقل منذ نوفمبر 2016: “لن نركع ولن نستسلم ولن نهزم”.

الدعوى التي صدر قرار السجن فيها أمس الجمعة، ضد باشاق دميرطاش تعود إلى 3 مارس 2018 وتتهم فيها بتقديم “تقرير طبي كاذب” بسبب اختلاف 3 أيام في التقرير الذي يعود لعام 2015.