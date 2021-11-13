أنقرة (زمان التركية) – حقق الدولار في تركيا، رقما قياسيا جديدا أمام الليرة التركية، مسجلا 10.2 ليرة تركية يوم الجمعة.

فبعد تحقيقه 9.98 ليرة صباح الجمعة، كسر الدولار آخر اليوم حاجز 10 ليرات، ليتراجع في وقت لاحق إلى 9.99

وتلعب مخاوف السياسة النقدية المستمرة في تركيا دورًا مهمًا في الارتفاع القياسي للدولار في مقابل الليرة التركية.

وأعطت بيانات التضخم في الولايات المتحدة دفعة للدولار فيما يدرس المستثمرون احتمالات أن يشدد مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) السياسات النقدية قبل الوقت المتوقع لذلك.

وفقدت الليرة، صاحبة أسوأ أداء بين عملات الأسواق الناشئة لهذا العام، ثلثي قيمتها في خمس سنوات مما قلص دخول المواطنين في مقابل تزايد التضخم النقدي، الذي يوشك على بلوغ نسبة 20 بالمئة.