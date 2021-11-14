أنقرة (زمان التركية) – اكتسح المنتخب التركي مساء أمس السبت ضيفه جبل طارق بسداسية نظيفة.

المباراة التي شهدها استاد “باشق شهير” في مدينة إسطنبول، تمت ضمن منافسات الجولة التاسعة من المجموعة السابعة بالتصفيات الأوروبية لكأس العالم الذي سيقام في قطر العام المقبل.

وسجل أهداف المنتخب التركي محمد كريم أكتوركورغلو في الدقيقة 11، وخليل درويش أوغلو في الدقائق 38، 41، وميريتش ديميرال في الدقيقة 65، وسيردار دورسون في الدقيقة 81، وميرت مولدور في الدقيقة 84 من عمر المباراة.

وكانت نسبة استحواذ المنتخب التركي في المباراة 87%.

بهذه النتيجة، رفع المنتخب التركي رصيده إلى 18 نقطة في المركز الثاني، بفارق الأهداف أمام النرويج، وظل منتخب جبل طارق بلا رصيد في المركز السادس الأخير.