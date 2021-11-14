أنقرة (زمان التركية) – اعترفت الممثلة التركية هازال كايا الشهيرة باسم “نيهال” في العالم العربي، أنها تحمي ابنها الوحيد “فكرت” بالخل.

وأوضحت كايا أنها تؤمن ببعض الخرافات المتداولة، حيث إنها تضع الخل في المياه الخاصة باستحمامها هي وابنها؛ لأنها تعتقد أن ذلك يحميهم من العين الحاسدة.

كما أضافت كايا أنها تؤمن بقوة عشبة القصعين، فهي تحرقها وتشربها عن طريق التخمير.

يشار إلى أن كايا اشتهرت في العالم العربي من خلال عدة مسلسلات بينها “العشق الممنوع، اسميتها فريحة”.

وفي الوقت الحالي تشارك كايا (مواليد 1990) في بطولة مسلسل “الضيف” مع النجم التركي بورا جولسوي.

وهازال كايا متزوجة منذ العام 2019 من الممثل التركي علي أتاي، وأنجبت منه ابنها الوحيد “فكرت”.