أنقرة (زمان التركية) – أثار الخبير الاقتصادي التركي أرجان أكمكشي أوغلو ادعاءات خطيرة حول مطار أتاتورك الدولي الذي أغلقته السلطات التركية أمام الرحلات المدنية عقب افتتاح مطار إسطنبول الدولي.

خلال مشاركته في برنامج اليوم الثامن مع الصحفي محمود فيليزر على قناة TR724 بموقع يوتيوب، ذكر أكمكشي أوغلو أنه منذ 7 من أبريل عام 2019 وحتى 30 من سبتمبر عام 2021 انطلقت 90 ألف و683 رحلة جوية من مطار أتاتورك.

ونقل أكمكشي أوغلو عن سكان المنطقة التي يقع بها المطار تأكيدهم على أن المطار لم يكن يشهد حركة طائرات كهذا عندما كان يعمل كمطار دولي عادي.

وفي هذا الإطار، نشر حساب على موقع تويتر يحمل اسم عائشة أيدوغدو تغريدة أشارت خلالها إلى انطلاق 90 ألف و693 رحلة جوية بطائرات خاصة وطائرات رئاسية من مطار أتاتورك خلال الفترة المشار إليها، متسائلة عما حملته تلك الرحلات.

من جانبه، نشر المحلل السياسي المعروف سعيد صفا تغريدة زعم خلالها أن المطار بات أداة لإدارة حركة وتجارة المخدرات والسلاح وغسيل الأموال.

وقال المحلل التركي: “لا بد أن تجارة المخدرات والسلاح وغسيل الأموال شهدت زخمًا جديدا بعد انطلاق هذا الكم من الرحلات من مطار لا يتم استخدامه إلا لرحلات الشحن والرحلات الرئاسية”.