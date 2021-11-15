أنقرة (زمان التركية) – زعم الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، أنه بعد رفض واشنطن تسليم تركيا المقاتلات F-35، توالت العروض على أنقرة.

وأوضح الرئيس التركي أن الولايات المتحدة تريد من تركيا إعادة منظومة الدفاع الجوي S- 400 التي اشترتها من روسيا، وقال إردوغان إن ردهم كان: “لماذا يجب أن نعيدها؟ هل قدمتم لنا مقاتلات F-35؟”.

أضاف الرئيس التركي: “سنعتني بأنفسنا. وصل إلينا عرض منظومة الصواريخ S- 400 من الروس، هل قدمتم إلينا مثله؟”.

وتابع أردوغان: “الخطأ نفسه قد ارتُكب في قضية F-35، لقد دفعنا مليار و 400 مليون دولار لشراء مقاتلات F-35، لكن لم يتم تسليم F-35 إلينا”.

وأشار أردوغان إلى أنهم تلقوا الآن بعض العروض الجديدة، ويقومون بدراستها ومعرفة مدى دقتها.

يشار إلى أن روسيا تسعى لإقناع تركيا باقتناء مقاتلتها Su-35 بديلا عن المقاتلات الأمريكية F-35، لكن أنقرة تخشى تكرار العقوبات الامريكية التي فرضت عليها عقب شراء منظومة الصواريخ الروسية S- 400.

تأتي تصريحات أردوغان بعد إعلان تركيا، أنها طلبت من واشنطن تزويدها بمقاتلات F-16 وقطع غيارها، لقاء المبالغ المدفوعة في صقفة مقاتلات F-35 التي جمدتها واشنطن.

تشير تصريحات الرئيس التركي إلى احتمال رفض الولايات المتحدة للطلب التركي، رغم أن أردوغان قال عقب لقاء بايدن في قمة العشرين إنه لمس رد فعل إيجابي من بايدن تجاه الطلب التركي.