أنقرة (زمان التركية) – أبدت جمعية رجال الأعمال والصناعيين الأتراك، تمردا على قرار الرئيس رجب طيب أردوغان، بخصوص خفض أسعار الفائدة إلى 16 بالمئة.

جمعية رجال الأعمال والصناعيين الأتراك تعودت على السكوت والتغاضي عن أخطاء الحكومة خشية التعرض لغضبها بعد ظهور الميول الاستبدادية للرئيس أردوغان اعتبارا من العقد الثاني لحكمه في البلاد.

سيمون كسلوفسكي رئيسة الجمعية، أوضحت أنه كان على الجميع رؤية أن طريقة إنعاش السوق ليست ممكنة للأسف فقط من خلال خفض أسعار الفائدة.

وأوضحت كسلوفسكي، أن الاقتصاد التركي لم يتقلص بسبب تفشي فيروس كورونا، وأن ديناميكيات التضخم في تركيا تدهورت اعتبارًا من عام 2015.

وتابعت كسلوفسكي: “على الرغم من أننا نحاول العودة إلى السياسات الصحيحة في بعض الفترات، لا يمكننا التحلي بالصبر هنا. فنحن نتسرع باستمرار في خفض أسعار الفائدة. والأهم الفرق بين 5-6 سنوات هو أن هناك تضخم في العالم الآن. الرياح لا تهب وراءنا. لسوء الحظ، فقدنا كل فرصة جاءت في طريقنا في هذه المعركة “.

وأضافت رئيسة الجمعية أنه لا يمكن لتركيا تحقيق النمو بدون استقرار الأسعار.

وأشارت سيمون كسلوفسكي إلى أنه على الرغم من وجود استقرار للأسعار في الجملة، إلا أن الأساليب المتبعة هنا تفشل باستمرار. وهذا يقلل بوضوح من القوة الشرائية في تركيا.

واعتبر محللون خروج أكبر جمعية أعمال في تركيا عن صمتها والتحدث عن أخطاء الحكومة وفق رؤيتها علامة صحة تدل من جانب على ضعف الحكومة ومن جانب آخر عودة روح النقد إلى الجمعية.