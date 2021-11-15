أنقرة (زمان التركية) – في الماضي استغرق ارتفاع سعر الدولار أمام العملة المحلية التركية من ليرة إلى ليرتين 12 عاما، غير أن الثلاث سنوات الأخيرة شهدت تراجعا حادا في قيمة الليرة أمام الدولار ليرتفع من 4 ليرات إلى 10 ليرات.

ولعبت إدارة أردوغان للبلاد بنظام رئاسي، دورا كبيرا في هذا الأمر، فخلال عامين فقط أقال أردوغان ثلاثة رؤساء للبنك المركزي التركي وواصل تدخله في الشأن الاقتصادي بدفعه البنك المركزي إلى إنفاق 128 مليار دولار من احتياطيه الأجنبي.

الدولار سجل في تركيا بمستهل تعاملات اليوم الإثنين 10.0479 ليرة، بينما ارتفاع اليورو إلى 11.5183 ليرة والجنيه الإسترليني إلى 11.49 ليرة والفرنك السويسري إلى 10.93 ليرة.

في 11 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي ارتفع سعر الدولار أمام الليرة إلى 9 ليرات. وأخذت قيمة الليرة في التراجع بشكل سريع وحاد بفعل مواصلة البنك المركزي التركي خفض سعر الفائدة، في الوقت الذي سجلت في معدلات التضخم الرسمية 20 في المئة بجانب ارتفاع أسعار الفائدة والتضخم عالميا.

وتسارعت وتيرة مغادرة الأموال الأجنبية الساخنة للسوق التركي في ظل توقعات بمواصلة البنك المركزي التركي خفض سعر الفائدة خلال اجتماعه القادم في 18 من الشهر الجاري، حيث كسر سعر الدولار أمام الليرة حاجز العشر ليرات في مساء الثاني عشر من الشهر الجاري ليرتفع بهذا من 9 ليرات إلى 10 ليرات في غضون 32 يوما فقط.